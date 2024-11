Iltempo.it - "Meloni criminale politica". L'ultima follia di Orsini: perché l'attacca

Alessandroci ha abituato a sparate sui temi più disparati. Questa volta, però, nel mirino c'è la presidente del Consiglio, Giorgia, che, a detta del docente, sarebbe una "" per il sostegno a Netanyahu nel genocidio del popolo palestinese a Gaza. Il suo pensiero è stato affidato a un post su X. "Giorgiaè una? Ho condotto una ricerca accademica sullaestera di Giorgia, che confluirà nel mio prossimo libro, e ho raccolto molti documenti per poter affermare che la presidente del consiglio dei ministri della Repubblica Italiana è unacoinvolta nel genocidio del popolo palestinese attraverso il sostegno incondizionato a Netanyahu che fronteggia un processo per genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Onu e che ha anche ricevuto un mandato di cattura da parte della Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.