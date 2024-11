Puntomagazine.it - Maschio Angioino Napoli: presentazione del libro “Quel giorno che Jesus non si fermò a Eboli”

Unnato quasi per gioco da un dialogo tra il Sindaco di Aliano e il disegnatore. Verrà presentato adalla Fondazione ValenziNella sala Litza Cittanova Valenzi si presenta sabato mattina 30 novembre ilpostumo di disegni di Sergio Staino “chenon si”.Dopo i saluti di Lucia Valenzi, interverranno il figlio dell’artista Michele Staino, il Sindaco del Comune di Aliano (Matera) Luigi De Lorenzo, l’assessore della Regione Basilicata Cosimo Latronico, il Direttore del GAL Lucania interiore Ennio Di Lorenzo, per la Fondazione Enrico Mattei Annalisa Percoco e Caterina Verrone. Saranno presenti la figlia del disegnatore Ilaria e il fratello Franco.L’idea della graphic novel nasce nel 2019 proprio in un incontro tra il Sindaco e Sergio Staino.