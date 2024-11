Napolipiu.com - Marino: “Vi racconto il giorno della morte di Diego, De Paul in lacrime. E su Kvara-Neres…”

L’ex dirigente ha parlato a Televomero dell’anniversario di Maradona e del momento del Napoli. Interessante retroscena su Conte e una frecciatina sul caso.Pierpaoloè intervenuto ai microfoni de “Il bello del calcio” su Televomero, condividendo un toccante ricordo diArmando Maradona e analizzando l’attualità azzurra.“Maradona? Per me è untristissimo, ma anche di ricordo”, ha esordito. “Non abbiamo mai smesso di ricordare, ma questo è unche nella sua tristezza ce lo ricorda sempre. Lui è stato il Dio di un sogno per Napoli”.L’ex dirigente ha poi svelato un retroscena: “Quando si diffuse la notiziasua scomparsa dovevamo giocare una partita di Coppa Italia con la Fiorentina: Dee altri calciatori erano con leagli occhi, Rodrigo mi disse cheera morto.