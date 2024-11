Lapresse.it - M5S, Grillo chiede di ripetere il voto. Conte: “Estremo sabotaggio di un azzeccagarbugli”

Il giorno dopo il via libera alla rivoluzione voluta e ottenuta da Giuseppe, grazie aldegli iscritti M5S che ha avallato le modifiche proposte allo statuto e al codice etico, Beppefa la sua mossa. Come gli consente lo stesso statuto ancora in vigore, il garantela ripetizione della consultazione online su tutte le modifiche statutarie, che richiedono il raggiungimento del quorum della maggioranza degli aventi diritto per la validità: vanno rivotati dunque i quesiti che riguardano ruolo del presidente e del garante, modalità di modifica dello statuto, proposte relative al comitato di garanzia, al collegio dei probiviri e alle modifiche di nome e simbolo.Un’iniziativa a cui il leader del Movimento Giuseppenon tarda a reagire. Annunciando che “noi preferiamo ancora e sempre la democrazia, la partecipazione, la vostra libertà di scelta”, e che per questo “torneremo a votare sulla rete i quesiti sullo Statuto impugnati da”, usa però parole durissime contro il fondatore: “Beppeha appena avviato untentativo di“, invocando “una clausola feudale”, attacca.