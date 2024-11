Agi.it - "Larimar si è suicidata". La procura lancia un appello, "chi sa parli"

AGI - Per ladei minori di Caltanissetta,Annaloro, la quindicenne trovata morta nella sua abitazione di Piazza Armerina (Enna) lo scorso 5 novembre, si è. Lo ha detto iltore Rocco Cosentino nel corso della conferenza stampa indetta per "fare chiarezza" e smorzare alcune ricostruzioni e ipotesi, ma anche per rire l'affinché chi tra i suoi coetanei sa,. Perché resta saldamente in piedi la pista dell'istigazione al suicidio. Le scarpe non erano pulite, la stanza non era a soqquadro e il biglietto ritrovato sarebbe stato scritto da lei, è stato specificato in risposta a quanti hanno parlato di "anomalie", a quanti, come la famiglia, respingono l'idea che la ragazza si sia tolta la vita. Ma in ogni caso si dovranno attendere gli esiti dell'autopsia.