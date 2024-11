Liberoquotidiano.it - "Larimar si è suicidata", cambia tutto un'altra volta: spunta il bigliettino che può chiudere il caso

Annaloro si sarebbe. Per i pm gli elementi fin qui raccolti sulla morte della 15enne di Enna non farebbero pensare ad altre ipotesi. Una decisione che arriva a sorpresa. Meno di una settimana fa l'esame sul corpo della giovane apriva nuovi scenari. Dalle indagini emergeva che l'osso cervicale non era spezzato, le sue mani e piedi erano legati. Tutte circostanze anomale per un suicidio. Eppure per Rocco Cosentino, procuratore per i minori di Caltanissetta, "con i dati in nostro possesso possiamo dire che si tratta di un suicidio con morte compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta. Questo alla luce della ricognizione cadaverica, attediamo ora l'autopsia". Al possibile gesto di, il cui corpo è stato trovato lo scorso 5 novembre nella pineta di casa a Piazza Armerina, non hanno creduto la madre e la sorella.