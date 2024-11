Ladispoli appuntamento in biblioteca con Buio in sala | s’illuminano cuore e memoria

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 novembre 2024- L’amministrazione comunale informa che giovedì 28 novembre, alle ore 16:30 nelladisi terrà la presentazione del libroIN, a cura di Luigi Lozzi.L’opera, impreziosita dalla prefazione di Carlo Verdone, è una raccolta di ricordi d’infanzia di chi ha vissuto quel clima, unico, particolare e sicuramente irripetibile, che si respirava nelle sale cinematografiche negli anni ’50, ’60 e primi ’70.Luigi Lozzi, affezionato amico della nostrae di tutto il Sistemario Ceretano Sabatino, è infatti un operatore culturale con una grande passione per l’arte ed in particolare per Cinema (e Musica): per anni si è occupato di eventi divulgativi riguardanti l’importanza di questa arte e del suo ruolo didattico ed educativo per le nuove generazioni, con la convinzione di quanto educare ad essa sia determinante sia per “fare cultura” sia come testimonianza distorica.