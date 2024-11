Lettera43.it - La Commissione Ue ha approvato il piano di bilancio a medio termine dell’Italia

LaUe ha dato il via libera alstrutturale di(Psb), sostenendo che soddisfa i requisiti del nuovo Patto di stabilità. L’organo comunitario ha ricevuto i piani di risanamento da parte di 22 Stati membri e ne ha approvati 20. Solo quello dell’Olanda dovrà essere rivisto, mentre quello dell’Ungheria è ancora oggetto di analisi. Per la, la proposta italiana «definisce un percorso fiscale credibile» per garantire una discesa del debito pubblico ed è «in linea con le raccomandazioni» grazie a una spesa netta proiettata entro i limiti previsti. In generale, i piani approvati «riflettono le priorità comuni dell’Unione europea, ovvero rafforzare la resilienza economica e sociale, avanzare con la transizione verde e digitale e rafforzare la capacità di sicurezza dell’Europa», ha detto il vicepresidente Valdis Dombrovskis.