Innocenti alla guida della Confartigianato pronto il piano d’azione

SANSEPOLCRO Sarà Alessandra, imprenditrice di Sansepolcro, a rappresentare le 400 imprese iscritte aValtiberina. In occasione del rinnovo dei comitati territoriali e di zona è arrivata la nominaneo-presidente di vta, che sarà affiancata da Piero Piccini nel ruolo di delegato e da altri dodici consiglieri in rappresentanza di tutti i comitatita. "Questa nomina per me è motivo di grande orgoglio - ha commentato la– ed essere stata scelta dagli imprenditori di questo importante e laborioso territorio è per me uno stimolo per programmare un futuro ricco di iniziative e progetti. L’obiettivo principale è quello di rilanciare il lavoro nel nostro territorio. Viviamo un momento molto difficile: se da un lato c’è un’offerta di lavoro specializzata, dall’altro la domanda è debole e questo mismatch è motivo di flessione e preoccupazione per le nostre aziende", ha poi aggiunto.