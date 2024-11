Hai vinto La Talpa l’annuncio arriva da Diletta Leotta | urla di gioia e abbracci per lui

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terminato ufficialmente il programma La, che nella serata del 25 novembre ha anche permesso lo svelamento del nome del vincitore. Il reality show condotto daha avuto una durata di quattro puntate e pare che sia stato chiuso anticipatamente per ascolti tv non esaltanti. C’era grande curiosità per capire chi potesse trionfare e alla fine èta la comunicazione più bella.ha annunciato a Lail nome del vincitore e ovviamente c’è stata un’esplosione dida parte del concorrente. Per quanto riguarda invece ladella trasmissione, era Lucilla Agosti che non si è fatta praticamente scoprire. La donna è stata abile a creare problemi nel gruppo senza che venisse rivelata la sua identità.Leggi anche: “Sono io!”. La, finalmente rivelata l’identità: colpo di scena nella puntata finaleLa, chi è il vincitore:diNel corso dell’ultimo appuntamento de La, prima di stabilire il vincitore, ci sono state delle sfide e delle eliminazioni.