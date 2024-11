Ilgiorno.it - Guerriglia urbana al Corvetto: autobus 93 devastato e incendi in strada. Sulla fiancata del mezzo devastato la scritta “Ramy vive”

Milano, 26 novembre 2024 – La macchina di traversocarreggiata di viale Omero che porta in via San Dionigi. Il conducente costretto a fermarsi perché ha lasbarrata. All'improvviso, alcuni ragazzi scendono dall'auto: vestiti di nero, cappucci calati sul volto. Parte l'assalto alla 93, devastata con sassate e colpi di mazza. Poi i roghi in serie nell'area giochi di via Barabino e nelle strade vicine, i vandalismi su arredi urbani e monopattini e l'intervento in forze degli agenti in assetto antisommossa per disperdere il gruppo. "" È l'inquietante film del raid andato in scena nella tarda serata di lunedì 25 novembre al quartiere, al termine di una giornata ad altissima tensione. La firma con spray blusinistra delpubblico richiama la miccia che due giorni prima ha innescato uno che forse aspettava solo un pretesto per divampare e che ora è complicatissimo da spegnere: "", il riferimento al diciannovenne egizianoElgaml, morto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre al termine di un lungo inseguimento, partito venti minuti prima in via Farini, tra il TMax guidato da un amico ventiduenne tunisino e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri.