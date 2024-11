Ilgiorno.it - Ghisa di prossimità in strada, in azione 216 vigili al giorno: più polizia locale nei quartieri

Milano – Scadenza rispettata. Lo scorso 25 ottobre, il comandante dellaGianluca Mirabelli aveva preannunciato ai consiglieri della Commissione Sicurezza di Palazzo Marino che da lì a un mese sarebbe partito il progetto deidi, con la mission dichiarata di incrementare numero e visibilità degli agenti sul territorio. Ieri sono andati in scena i primi servizi nei nove Municipi: schierati complessivamente 216(108 al mattino e 108 al pomeriggio) per 45 minuti (dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 18.15 alle 19) in 45 incroci cittadini (cinque per zona), dalle arterie più trafficate del centro (da corso di Porta Vittoria a via Turati) a quelle di periferia. In realtà, i presìdi fissi e i posti di blocco sono già scattati a inizio ottobre, seppur con un contingente più ridotto di agenti in