Ilgiorno.it - Elezioni, il centrodestra si scalda: "Lupi? Può essere anche un civico". E Forza Italia punta sulla Moratti

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Gianni MILANO Il presidente del Senato Ignazio La Russa accusa di immobilismo Sala e Palazzo Marinoquestione San Siro, in un clima da campagna elettorale anticipata: "La Giunta ha fatto passare 5 anni senza prendere decisioni, senza prendersi responsabilità. Ora sono andati con il cappello in mano ai ministri delper farsi aiutare". Poi guarda alle Comunali del 2027 e, dopo aver gettato nello stagno nei giorni scorsi il nome di Mauriziocome possibile candidato del, aprealla "possibilità che sia un". Il nome,o politico che sia, è al centro del confronto tra gli alleati che cercheranno di conquistare la città governata dal centrosinistra da quasi 15 anni, prima con Pisapia e poi con Sala. "Vincere a Milano non è una strada in discesa", ha ammesso La Russa durante la rassegnaDirezione Nord a Milano, dove diversi esponenti delhanno parlato delle prossime comunali in città.