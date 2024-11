Puntomagazine.it - Educazione sessuale, pediatri Sipps: Ecco quando parlarne con i figli

Farlo in età precoce aiuta a diminuire gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmesseRoma – A che età è corretto parlare dicon il proprioo o la propriaa? Quali parole dovrebbero essere usate? Qual è l’approccio più indicato? Posso contare sul pediatra di famiglia? Quanto conta la scuola? Ci sono differenze tra maschietti e femminucce? Se anche voi siete genitori die adolescenti, probabilmente vi siete posti queste e altre domande per tentare di affrontare al meglio questo delicato argomento.Un intervento di, in realtà, non consiste in una ‘lezioncina’ che si fa al bambino in un determinato momento. È piuttosto unache si costruisce e che coinvolge non solo la sessualità ma anche il comportamento, la costruzione del sé e l’autostima.