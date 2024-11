Lettera43.it - Donald Trump promette nuovi dazi a Cina, Messico e Canada

ha annunciato l’intenzione di imporresuquando si insedierà ufficialmente a gennaio. In un post su Truth Social,ha dichiarato: «Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per addebitare ale aluno del 25 per cento su TUTTI i prodotti che arrivano negli Stati Uniti e sulle sue ridicole frontiere aperte». Rivolgendosi allaha annunciato un’ulteriore tariffa del 10 per cento su tutti i prodotti cinesi: «Ho avuto molti colloqui con lasulle enormi quantità di droghe, in particolare fentanyl, inviate negli Stati Uniti. Ma senza alcun risultato. Fino a quando non si fermeranno, addebiteremo allaun’ulterioreo del 10 per cento».ha detto che irimarranno in vigore fino a quando i tre Paesi non reprimeranno il traffico di fentanyl e l’immigrazione illegale.