Lapresse.it - Dl Fisco, la maggioranza litiga sul canone Rai

Per la Lega non si può tornare indietro e dare il messaggio che ilRai aumenta di nuovo, quindi l’emendamento per confermare il taglio da 90 a 70 euro deve restare. Per Forza Italia è solo “una partita di giro, perché si danno 430 milioni di soldi pubblici alla Rai facendo risparmiare 1,20 euro al mese al cittadino”.Il risultato è che il muro contro muro blocca il percorso del decreto Fiscale e fa traballare la: ventiquattro ore di trattative in commissione Bilancio non superano lo stallo.In Senato la giornata passa tra riunioni-governo, le votazioni slittano più volte. Alle due del pomeriggio la questione viene accantonata, verrà affrontata come ultimo punto. Ma l’impasse va superata a Palazzo Madama, a costo di mettere al voto la proposta e arrivare alla conta.