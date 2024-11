Iodonna.it - Diretto da Pablo Larraín, il biopic racconta gli ultimi sette giorni della vita della Callas, Divina e tragica, interpretata da Angelina Jolie

La sualontano dal palco? «Non c’èlontano dal palco». Così dice lada, nel trailer dell’attesoMaria,da: presentato a Venezia, sarà al cinema dal 1 gennaio 2025. Dopo Jackie e Spencer (su Lady D), il regista cileno chiude con questo film una trilogia dedicata a grandi figure femminili del XX secolo, icone svelate nella loro dimensione più intima e tormentata.in “Maria” di. Leggi anche › Alba Rohrawacher a Los Angeles per la corsa agli Oscar di “Maria”: «Conun’amicizia premurosa» Il trailer e la trama di Maria diè laCome nel caso di Jackie, in cui Jackie Kennedy (Natalie Portman), poco dopo l’assassinio del marito, ricorda i tempi in cui era stata First Lady.