Del Potro si ritira il dramma segreto del tennista | 8 pillole al giorno contro il dolore

Ilargentino, ex numero tre al mondo, Juan Martin Delsi racconta in un video social e svela le difficoltà che hanno attanagliato la sua carriera sportiva tra operazioni chirurgiche, dolori fisici e rinunce. "Nel 2019 mi operarono la prima volta al ginocchio: il medico mi disse che avrei potuto recuperare nel giro di tre mesi e sarei potuto tornare a giocare a tennis. Invece ancora oggi non riesco a salire le scale. Hoanche quando dormo. Spero che untutto questo finisca - ha detto il 36enne - Per combattere ilprendo dalle sei alle setteal, l'ottava è un ansiolitico", ha rivelato.