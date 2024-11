Liberoquotidiano.it - "Dal giorno uno". Trump dichiara "guerra" a Cina, Canada e Messico: cosa accadrà dal 20 gennaio

Dazi dal "uno" della nuova presidenza degli Stati Uniti nei confronti di: ad preannunciarli Donald, che ha collegato le misure ad azioni di contrasto che questi Paesi dovrebbero adottare nei confronti di migrazioni non regolamentate e traffico di stupefacenti verso gli Usa. Il messaggio, che fa riferimento all'inizio del prossimo mandato alla Casa Bianca previsto il 20, è stato diffuso dal magnate sulla sua piattaforma Truth Social. Secondo, un ordine esecutivo fisserà al 25 per cento le tariffe sull'importazione di tutti i beni in arrivo negli Stati Uniti da. Il neo-eletto presidente ha anche affrontato il nodo dei rapporti economici con Pechino. Secondo, lasarà colpita con un aumento del 10 per cento delle tariffe doganali già in vigore finché non bloccherà il contrabbando di fentanyl verso gli Stati Uniti.