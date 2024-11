Cultweb.it - Da Chris Pine a Hugh Grant: perché le celebrities vanno a vedere le partite del Como?

L’elenco di vip avvistati allo stadio Sinigaglia diè lunghissimo:, Andrew Garfield, Kate Beckinsale. A questo, dulcis in fundo, aggiungiamoe Benedict Cumberbatch. E chissà quanti altri ancora. Cosa c’è di così attraente in una squadra di calcio non blasonata per le grandi stelle del cinema? Diciamo che è una mescolanza di cose. C’entrano sicuramente le manovre di una proprietà danarosa (la più ricca del campionato italiano). E anche l’indubbio fascino che una località del genere ha.Da quando George Clooney ha deciso di comprare una casa qui, il lago diè da sempre una meta esclusiva per il jet set internazionale, grazie alle sue bellezze naturali e all’atmosfera elegante. A queste skills da agosto si è unito anche il calcio.a una partita del(fonte: Forbes)Il1907, tornato in Serie A dopo oltre 20 anni, non solo si sta giocando la salvezza alla morte, ma sta trasformando il rito domenicale in un elemento centrale del turismo locale.