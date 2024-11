Lapresse.it - Caso Cecchettin, difesa Turetta: “Ritenere insussistenti le aggravanti”

Ladi Filippochiede “in via principale che vengano ritenuteledella premeditazione, della crudeltà, degli atri persecutori”. È la richiesta dell’avvocato Giovanni Caruso, che insieme con Monica Caruso difende Filippo, nel processo a suo carico per l’omicidio di Giulia. Lachiede inoltre, “in via subordinata” che siamo riconosciute “le attenuanti generiche”. Nessuna richiesta in merito alla formulazione della pena.