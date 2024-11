Gaeta.it - Cardinale Zuppi: La pace richiede cura e impegno costante

Facebook WhatsAppTwitter IlMatteo, presidente della Conferenza Episcopale Italiana , ha lanciato un importante appello sulla necessità di unamanutenzione della, durante un evento al Collegio Borromeo di Pavia. Questo incontro, incentrato sul tema ‘Fantasia creativa: superare muri e steccati’, ha visto la partecipazione del direttore del quotidiano Avvenire, Marco Girardo, e ha incluso la cerimonia di premiazione per Giuseppe Ferraris Mortarino, co-fondatore di Avvenire.ha evidenziato le difficoltà odierne nel gestire le emergenze causate da una mancanza di attenzione verso lanei tempi recenti.Necessità di una manutenzione dellaNel suo intervento,ha spiegato in modo diretto che non prendersidellaha portato a situazioni complicate e difficili da gestire.