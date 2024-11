Ilfattoquotidiano.it - Barca di turisti naufragata in Egitto: ritrovati altri 4 sopravvissuti e 4 morti. Ancora 8 persone disperse

quattrosono stati tratti in salvo oggi dai soccorritori egiziani, dopo il naufragio dellaca avvenuto lunedì al largo delle coste di Marsa Alam, sul Mar Rosso. Secondo quanto reso noto dal governatore della zona, Amr Hanafi, sono stati recuperati anche i corpi di quattro vittime. Le operazioni di ricerca sonoin corso perché all’appello mancanootto.La Sea Story stava effettuando un viaggio dedicato alle immersioni – che sarebbe dovuto terminare venerdì a Hurghada, 200 chilometri a nord – quando durante la notte è stata colpita da un’onda anomala, secondo il racconto di alcuni. In quel momento a bordo c’erano 31di varie nazionalità e 14 membri dell’equipaggio. Il naufragio sarebbe avvenuto in modo improvviso e lo yacht si sarebbe ribaltato in soli 7 minuti, rendendo difficile la reazione dei passeggeri e dell’equipaggio.