Angelo Madonia fuori da Ballando Con Le Stelle | chi lo sostituirà nel programma e cosa rischia l’ex insegnante

lasciaCon Le. Il motivo ufficiale sarebbero alcune divergenze con la produzione: cos’è successo.lasciaCon Le. L’ultimo ballo, per così dire, è senza inchino finale. Anzi, con qualche frecciata che somiglia molto a un addio piuttosto che a un eventuale bis. L’di ballo ha messo fine al proprio rapporto con il. Ufficialmente ci sono divergenze con la produzione, come è apparso nel comunicato diffuso da Ballandi (casa di produzione del format) e Rai.daCon Le(ANSA-CityRumors.it)La realtà, secondo molti, è diversa: al centro di tutto – come si apprende da diversi settimanali di cronaca rosa e non solo – ci sarebbe stata una faida aperta con la scrittrice e giurata delSelvaggia Lucarelli.