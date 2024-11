Ilrestodelcarlino.it - Ancona, al via domani il teatro sociale Tespi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 novembre 2024 - Prende il viail Festival die di Promozione della Salute Mentale/ Malati di Niente, un evento multidisciplinare che intreccia, arte, dimensioneed educazione, fino al 6 dicembre nelle città di Monte San Vito, Falconara Marittima, Jesi, Chiaravalle, Montemarciano. Il programma inauguraalle 16 nella sede dell’associazione Serenamente in via Leopardi 10 a Falconara, per la tavola rotonda “Promozione della salute mentale e inclusione. La cura nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria”. L’incontro pubblico ad ingresso gratuito parla di cura e di disagio mentale, attraverso un nuovo paradigma: l’unità di cura e di trattamento non è più l’individuo, ma la sua famiglia e la comunità in cui vive. Partecipano Sonia Giuliani (Responsabile Centro Salute mentale Falconara), Barbara Giacconi (Coordinatrice ATS 12), Anna Massaccesi (Presidente Ass.