Lapresse.it - Violenza donne, Viminale: “Nei primi sei mesi del 2024 cresciuti reati di stalking e abusi sessuali”

Leggi su Lapresse.it

Nel primo semestresi registra un trend in crescita per le violenze, che aumentano dell’8%, passando dai 2.991 episodi del primo semestre 2023 ai 3.229 dell’analogo periodo del. Anche in questo caso, disaggregando i dati per genere della vittima, continuano a risultare largamente predominanti le vittime femminili che nella fattispecie raggiungono l’incidenza più elevata nell’ambito deispia, con il 91% in entrambi i semestri a confronto. È quanto si legge nel report “Il pregiudizio e lacontro le” del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale, servizio analisi criminale. Di queste, neiseidel, il 28% risulta minorenne e il 77% di cittadinanza italiana. Relativamente al reato di atti persecutori nel primo semestresi registra un incremento del 6% dei delitti commessi, che sono stati 9.