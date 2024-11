Ilfattoquotidiano.it - “Violenza contro le donne? La cultura machista è legittimata dalla politica. Attenzione al sistema che permette all’uomo maltrattante di agire”

“Il nostro sguardo non deve essere sull’uomo violento, e qualche volta anche assassino, ma su tutto unche gli ha permesso” di commettere quelle azioni. Per Patrizia Romito, docente di Psicologia sociale all’Università di Trieste dove tiene corsi monografici sulladi genere, in Italia cambiamenti per una maggiore consapevolezza ci sono stati. Ma l’assenza di dati affidabili, e l’incapacità di leggerli, impedisce di rilevare gli impatti favorevoli. Così gli indicatori dellacontinuano a essere sottovalutati. E la? “Ha una grossa responsabilità. Il modellocosì rappresentato dagli uomini e dalleal governo legittima unache c’è già”.Nel 2005 lei ha scritto il libro dal titolo “Un silenzio assordante. Laoccultata sue minori”.