Quotidiano.net - Unicredit rilancia sul risiko bancario: offerta da 10 miliardi per Banco Bpm

Roma, 25 novembre 2024 –ha sorpreso i mercati con una mossa decisiva che riaccende ilin Italia. Dopo aver sondato il terreno con l’sulla tedesca Commerzbank, il colosso guidato da Andrea Orcel ha virato suBpm, presentando un'pubblica di scambio del valore complessivo di 10,1di euro. L’operazione, se accettata, potrebbe creare una super-banca con quasi 100 mila dipendenti, oltre 5 mila filiali e un portafoglio di 19 milioni di clienti, issandoai vertici europei per capitalizzazione e asset. I dettagli dell’operazioneha proposto 6,657 euro per azioneBpm, un valore che include il prezzo ufficiale delle proprie azioni nell'ultima seduta di venerdì scorso, pari a 38,041 euro. L’, però, è stata definita "ostile" da parte del cda diBpm, che si riunirà martedì 26 novembre 2024 per analizzarla nel dettaglio.