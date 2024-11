Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio questa mattina il governatorato della Russo ricevuto una segnalazione sulla scomparsa della nave turistica tistory durante un’immersione il maggiore generale anafi governatore del Mar Rosso in Egitto immediatamente sollevate stato di prontezza ed è coordinato per autorità competenti per far fronte al l’incidente andiamo in Lituania un aereo cargo della DHL si è schiantato vicino aeroporto di Vilnius è venuto alle 5:30 il velivolo è finito contro un edificio residenziale di 2 piani ha preso fuoco secondo la polizia lituana nello schianto è rimasto ucciso uno dei due piloti in totale su venivano si trovavano due piloti due membri delle agio tutti Sono stati estratti dall’aereo non ci sarebbero vittime tra i residenti nel palazzo colpito è in fiamme di unità nazionale bennigan’s a Fermo accettare un accordo di cessate il fuoco nei sborra solo se concederai di Happy la libertà di agire contro il gruppo terroristico sostenuto dall’ Iran qualora dovesse violare i termini dell’accordo E capo della difesa afferma che i residenti del nord di Israele devono essere protetti solo dalle DF non dal UniFI non dell’esercito di Varese e non da una forza Europea nella requisitoria davanti alla Corte d’Assise di venerdì il PM Andrea Petroni ha chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta imputato per omicidio volontario pluriaggravato sequestro di persona e occultamento di cadavere dell’ex fidanzata Giulia Cecchetti in prima fila canti difensori c’è l’imputato assente Gino cecchettin per impegni con la fondazione che porta il nome della figlia morta nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a rappresentare in aula la famiglia Cecchetti invece lo zio e la nonna Carla gatto chiudiamo con lo sport Coppa Davis Italia Olanda 2 a 0 nel tennis a Malaga azzurri delle meraviglie seconda in sala sostitutiva gli azzurri hanno battuto in Australia 20 in semifinale nella prima partita berrettini van de zandschulp 6462 poi spinner griffor 772 è tutto buon proseguimento di ascolto retate in altra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa