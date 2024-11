Lanazione.it - Sport e parità di genere. In consiglio comunale arriva la "Carta Etica"

Leggi su Lanazione.it

Viareggio è il primo Comune in Toscana a portare all’approvazione della “per il superamento dei divari e delle discriminazione dinello”: il documento, presentato congiuntamente dagli assessori Sara Grilli (welfare) e Rodolfo Salemi (), è redatto dall’Associazione Nazionale Atlete. Si tratta di un atto con il quale l’amministrazione si impegna ad adottare e a divulgare buone prassi per la promozione e la crescita dellofemminile e favorire la valorizzazione delle donne atlete, dirigenti e tecniche. "Un atto che abbiamo voluto portare all’approvazione delin una giornata importante come il 25 novembre – sottolinea l’assessore al welfare Sara Grilli – e che sottolinea ancora una volta come la violenza contro le donne sia spesso figlia del divario fra i generi che ancora oggi esiste nel nostro Paese".