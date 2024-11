‘Spellbound’ Massimo Ranieri | Sono tornato bambino

Leggi su Funweek.it

Spellbound – L’incantesimo – diretto da Vicky Jenson – è già disponibile e, tra le voci italiane, troviamo quella dinel duplice ruolo di Bolinar e Flink. Una sfida non semplice per il cantante, a cuitoccati due simpatici personaggi, protagonisti della storia e delle avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. «La sfida maggiore forse è stata Flink, che è il doppio, il diverso. – ci dice– Sotto sotto c’è anche questa tematica della diversità, che è molto importante. Mi ha divertito molto perché è nevrotico. Bolinar invece è un bonaccione, è rassicurante. Mi ha affascinato Flink anche perché mi ha fatto lavorare di più per il cambio di voce proprio fisico.