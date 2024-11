Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli svela quale concorrente di Ballando con le Stelle le stava “veramente antipatica” (e quale tattica ha usato per ‘farla sparire’!)

Leggi su Isaechia.it

è stata ospite di Alessandro Cattelan nel suo talk show Stasera c’è Cattelan.La giornalista ha avuto modo di farsi conoscere meglio toccando svariati temi, personali e più generali, sui quali si è confrontata con il conduttore. Tra le varie spiegazioni delle ideologie e delle questioni morali che la guidano nello svolgimento del suo lavoro, ha specificato di avere a cuore che i temi da lei discussi abbiano una finalità etica, che siano in grado di cambiare qualcosa. Non le piace approfondire vicende crime, per esempio, ma si augura sempre che le questioni che solleva siano utili a qualcosa.ha inoltre raccontato di riflettere a lungo prima di pubblicare un post ed esporsi su una tematica specifica. Sia per le inevitabili ripercussioni che si auto-infligge a livello legale, sia perché vaglia sempre tutto ciò che la sua posizione potrebbe scatenare.