Tuttivip.it - “Se parlo sai che succede”. Grande Fratello, Javier svela a Lorenzo di conoscere il suo segreto: qual è

La vita nella Casa delsi arricchisce di mistero e tensione. Nel Tugurio,Martinez ha sconvoltoSpolverato con una rivelazione inaspettata: “Mi ha detto delle cose vostre, so tutto”. Una frase che ha acceso i riflettori su un presuntotrae Helena Prestes, alimentando nuove speculazioni tra i concorrenti e il pubblico.Le voci su un legametraSpolverato e Helena Prestes si rincorrono da tempo, ma non hanno mai trovato una conferma definitiva. Secondo Biagio D’Anelli, tra i due ci sarebbe stata una relazione prima del loro ingresso nel programma. La situazione si è complicata quando Helena, avvicinatasi aMartinez, avrebbe confidato proprio a lui dettagli personali sul passato condiviso con.Amanda Lecciso, in confidenza, avrebbe avvalorato i rumor, confermando l’esistenza di untra i due.