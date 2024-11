Bergamonews.it - Schianto tra due auto all’incrocio, una finisce in un fossato: feriti un 20enne e un 87enne

Leggi su Bergamonews.it

Carobbio degli Angeli. Brutto incidente nella serata di domenica 24 novembre a Carobbio degli Angeli.Poco dopo le 20 due, una Mercedes e una Fiat, si sono scontrate lungo via Cicola,con via Cavalieri di Vittorio Veneto: secondo le prime ricostruzioni le ragioni sarebbero da attribuire a una mancata concessione di precedenza.Nellouna delle due vetture, la Fiat, è finita in un piccoloche costeggia la strada:un ragazzo di 20 anni e un anziano di 87, entrambi trasportati per accertamenti all’ospedale Bolognini di Seriate.Sul posto in pochi minuti si sono precipitate un’ambulanza e un’medica, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale e alla Polizia Stradale di Bergamo, che si è occupata dei rilievi del caso. Affidate alla Rs6 snc di Albano, invece, le operazioni di bonifica e ripristino della sede stradale.