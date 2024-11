Terzotemponapoli.com - Rrahmani: “Quando difende tutta la squadra è molto più facile”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Amir, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro la Roma per 1-0. Il Napoli, con grande pazienza e raziocinio, ieri sera ha avuto la meglio sulladi Ranieri. Il goal è giunto solo nella ripresa con Lukaku che ha ben sfruttato l’assist di capitan Di Lorenzo. Il terzino era stato a sua volta servito con un sontuoso cambio di campo da Kvaratskhelia. Con la vittoria di ieri sera, gli azzurri riacciuffano la testa del campionato rispondendo a tono ai sussulti di Inter e atalanta. Di seguito le parole del difensore kosovaro.: “Abbiamo vinto qualche partita così”Così il difensore: “Abbiamo vinto qualche partita così, 1-0, con pazienza. L’anno scorso quand’eravamo sullo 0-0 ci veniva un po’ d’ansia, invece adesso aspettiamo il momento giusto per far gol, pensiamo sempre che prima o poi il gol arriverà.