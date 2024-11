Quotidiano.net - Rigopiano, le frasi che tolgono il fiato. “Rimaniamo quassù per sempre”. “Che stessero al caldo”

(Pescara), 25 novembre 2024 - La strage dell’hotelè scritta nell’incrocio tragico e dolorosissimo delle conversazioni tra i 40 prigionieri in trappola e chi doveva intervenire e non lo ha fatto (per tempo). Toglie ilrileggere i messaggi di lavoratori e ospiti del resort sul Gran Sasso, cancellato da una valanga alle 16:49 del 18 gennaio 2017, e insieme quelli degli altri, di chi non ha creduto agli allarmi. Di chi ha frainteso, sottovalutato, persino riso. Mentre in Abruzzo dal 16 gennaio pareva di stare in guerra, tra emergenza neve e scosse di terremoto. Ma in quella guerra, era il caos. Per capire davvero la storia della strage di- 22 assoluzioni e 8 condanne in appello, dai 151 anni e mezzo di carcere chiesti all’inizio dal pm Giuseppe Bellelli si è arrivati a 16 anni e mezzo, siamo alla vigilia della Cassazione - bisogna tornare lì, rimettere in fila sulle carte le risposte di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza.