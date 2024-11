Amica.it - Perché anche il controllo sul make up è un abuso

La bellezza è tirata in causa, quando si tratta di affrontare le manifestazioni della violenza (psicologica) contro le donne. Commenti sull’aspetto, come frasi del tipo “ti trucchi così tanto?” o “quel rossetto è troppo vistoso”, sono solo alcune delle frasi che comunicano la tendenza a controllare e sottomettere la partner. Frasi che in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne 2024, sono state evidenziate da Sephora, e dalla sua campagna Getting Ready. Vediamo di cosa si tratta e quali altri beauty brand sono scesi in campo per la sensibilizzazione verso una questione che in Italia sta diventando sempre più stringente. Nel 2024, sono avvenuti 98 femminicidi nel nostro Paese: di cui 84 in ambito familiare e 51 per mano di partner o ex partner.