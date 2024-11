Tpi.it - Oroscopo di oggi 25 novembre 2024: le previsioni per tutti i segni

Leggi su Tpi.it

di25: leperQuali sono ledell’per la giornata di, 25? Di seguito tutte lenel dettaglio segno per segno:ArieteGiornata energica ma attenzione a non esagerare con decisioni impulsive. Dialogo utile per chiarire dubbi in amore.ToroTensioni sul lavoro; cerca di mantenere calma e diplomazia. Amore stabile ma con necessità di dialogo.GemelliPotrebbero sorgere dubbi emotivi. Concentrati su obiettivi pratici, evitando scontri inutili.di: CancroDifficoltà con persone ostinate; un amico può offrire supporto. Serenità necessaria in amore.GLI OROSCOPI DI PAOLO FOXLeoneCreatività utile per risolvere problemi. Amore in fase di riflessione; sii sincero ma delicato.VergineAffronta con gentilezza questioni familiari.