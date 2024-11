Unlimitednews.it - Oltre il silenzio, Policlinico di Palermo contro la violenza sulle donne

(ITALPRESS) – La Giornata Internazionalelarappresenta un momento di riflessione e mobilitazione collettivauna delle più gravi violazioni dei diritti umani. Per questo motivo è stato organizzato dalla direzione generale deldiil convegno “il: storie diresilienti”. Ogni anno, migliaia dinel mondo subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche, spesso perpetrate in contesti familiari o di relazione, e troppo spesso sfociate in tragiche conseguenze. “E’ chiaro che un’azienda come la nostra, unUniversitario, è impegnata in questo ambito, in quanto noi offriamo un pronto soccorso che è assolutamente completo per accogliere lecon questi problemi, e che è all’altezza di intercettare anche problemi laddove non vengano denunciati in maniera palese – ha spiegato la direttrice generale del, Maria Grazia Furnari -.