Manovra | Bonelli ' Meloni come sceriffo di Nottingham colpisce poveri e tutela ricchi'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "E' uno scandalo la riforma Irpef applicata nellaeconomica. Una tassazione senza precedenti sui redditi medi che porta l'aliquota marginale per la fascia di reddito tra 32.000 e 40.000 euro dal 45% al 56%". Così il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo."Questi dati, riportati nella relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, evidenziano scelte non solo sbagliate, ma socialmente ingiuste nelladi bilancio. Quando affermavamo che a pagare la crisi economica e sociale sarebbero stati i redditi medio-bassi, non era uno slogan, ma la triste realtà confermata dai numeri. Ladel governoprevede tagli ai servizi sociali, al trasporto pubblico, alla sanità e alla scuola, mentre finanzia il ponte sullo Stretto di Messina con 14,6 miliardi di euro di fondi pubblici.