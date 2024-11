Thesocialpost.it - Luca Bizzarri dice addio a Smog, il suo pastore tedesco: “Compagno di vita per 13 anni”

Leggi su Thesocialpost.it

L’autore e conduttore televisivoha salutato per sempre il suo cane, unche lo ha accompagnato per 13. Il comico genovese ha scelto poche parole piene di emozione per ricordarlo sui social: «. Eravamo proprio belli insieme. Che tu possa trovare tutte le pigne da rincorrere del mondo».Leggi anche:bloccato sul treno per tre ore rinvia lo spettacolo e ironizza: “Viva Salvini”se n’è andato il 24 novembre 2024.non ha specificato le cause, ma ha voluto rendere omaggio al legame nato nel 2011 e che ha segnato oltre un decennio della sua. Nel suo post, un messaggio semplice e diretto: «Mi mancherai, amico mio, io ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare».Un legame specialeMolti amici e fan hanno espresso solidarietà a