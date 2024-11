Quifinanza.it - L’oro si sgonfia su voci possibile tregua in Medioriente

Sono scese le quotazioni deldurante gli scambi in Asia, dopo le notizie sui colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. La notizia, anticipata da media israeliani, ha segnalato una potenziale riduzione delle tensioni in, alimentando vendite sui cosiddetti beni rifugio, anche se è stata in parte compensata dall’escalation di tensioni fra Russia ed Ucraina, sin dalla scorsa settimana.Le quotazioni delIl prezzo spot delè sceso dell’1,6% a 2.671,63 dollari l’oncia, mentre i future delcon scadenza a dicembre sono scesi dell’1,46% a 2.695,70 dollari l’oncia. Il valore del metallo prezioso resta lontano dall’ultimo record storico toccato a fine ottobre ad un soffio dai 2.790 dollari, ma mantiene un guadagno da inizio anno pari a +36% La situazione inAlcune fonti del governo israeliano avrebbero detto alla tv pubblica israeliana Kan, che l’accordo per lain Libano “è chiuso” e ed il primo ministro Benyamin Netanyahu in queste ore starebbe pensando come spiegare l’accordo all’opinione pubblica.