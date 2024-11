Lapresse.it - Lituania, aereo cargo si schianta vicino all’aeroporto di Vilnius: un morto e due feriti

UnDHL in volo da Lipsia, Germania,di, capitale della, si èto nei pressi di Liepkalnis intorno alle 5:30 del mattino. I servizi di emergenza della città si sono recati sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto di. Le operazioni aeroportuali non sono state interrotte. I dati di tracciamento del volo di FlightRadar24, analizzati dall’Associated Press, hanno mostrato che l’ha virato a nord dell’aeroporto, allineandosi per l’atterraggio, prima dirsi a poco più di 1,5 km dalla pista. Le autorità non hanno immediatamente fornito una causa per l’incidente, avvenuto poco prima delle 5:30 ora locale. Il meteodava nuvole prima dell’alba e venti intorno ai 30 km/h (18 mph).