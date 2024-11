Gravidanzaonline.it - Le reazioni esilaranti delle figlie di Jason e Kylie Kelce al quarto gender reveal

L’ex giocatore di football americanoe la moglieMcDervitthanno annunciato di aspettare ilbebè, e in una foto pubblicata su Instagram hanno immortalato anche l’esilarante reazionetredella coppia alla notizia che sarà di nuovo una femmina. Nella foto le bambine indossano lo stesso maglione rosa con scritto “Big sister” e mostrano emozioni diverse, ma che fanno davvero sorridere: se Wyatt, la più grande, mostra le mani sulla testa in un’espressione quasi scioccata Bennett, la più piccola, è in lacrime; “Penso che abbiamo catturato una rappresentazione molto accurata di come ogni bambina si sente all’idea di avere un’altra sorellina. Almeno Ellie, mamma e papà sono sulla stessa lunghezza d’onda!” ha scritto McDervittnella caption del divertentissimo post.