L'anno del dominio di Sinner potrebbe ancora passare alla storia per l'asterisco sul doping (Telegraph)

“Il 2024 sarà ricordato comein cui Jannikha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o perdelallegato ai suoi risultati?”. Se lo chiede ilaggiornando l’agenda mediatica del tennis dopo il trionfo italiano in Coppa Davis. Perché ora è chiaro che la sentenza del Tas diventa un tema enorme, considerato ilassoluto disul tennis attuale.“Certo, è un po’ nella testa”, ha detto, quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto godersi appieno la vittoria. “Per me, la cosa più importante è che tutte le persone che mi conoscono come essere umano si fidino di me, no? È anche il motivo per cui ho continuato a giocare al livello che avevo. Ho avuto alti e bassi, ed ero emotivamente un po’ affranto, ma a volte la vita ti mette in difficoltà e devi semplicemente sopportarle”.