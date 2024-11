Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 anticipazioni quarta puntata del 2 dicembre 2024: trama episodi 7-8

Manca poco al termine dellastagione di, tratta dal libro Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, l’ultimo della sua saga. In età adulta prosegue l’amicizia tra Lila e Lenu, tra problemi quotidiani e il passato che ritorna sempre nelle loro vite. Ecco ledelladi4 in onda il 2di lunedì 2Quando nasce la figlia di Elena, Lila porta Immacolata a farle visita, ma lei ha un collasso. Elena lascia che Nino e Lila la accompagnino all’ospedale, ma vive come un incubo quella vicinanza, la gelosia le dà alla testa. Alfonso accompagna Elena in clinica da Immacolata e nel tragitto le confessa di aver avuto una relazione con Michele. Intanto, Lila partorisce Tina e Immacolata fa il suo ultimo respiro.