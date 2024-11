Lanazione.it - ’La violenza ci include’. Torano ricorda Cristina Biagi: volti macchiati di rosso

Carrara, 25 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne oggi alle 15.30 a Palazzo Binelli si svolgerà il convegno ‘Laci. L’iniziativa è promossa dal comitato Proe dalla direttrice artistica di ‘Notte e Giorno’, Emma Castè, con il patrocinio dalla Fondazione cassa di risparmio di Carrara e del comitato Pari opportunità della Regione Toscana. La kermesse ‘notte e giorno’ in prima linea contro ladi genere ha iniziato nel 2013 dopo un caso di femminicidio locale con l’installazione delle scarpette rosse sulle scalinate della chiesa di, in ricordo di, la donna e madre uccisa dall’ex marito a Marina di Massa. “Da quel momentoè diventato spontaneamente un luogo di pellegrinaggio per tante donne che sostengono questa battaglia di civiltà e per la vita – spiega Castè –.