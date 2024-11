Spazionapoli.it - Il gesto di Lukaku dopo il gol contro la Roma: un segnale chiarissimo

Leggi su Spazionapoli.it

Ildi Romeluil gol segnatola: unche arriva dal prato del Maradona. Il Napoli resta primo in classifica e lo fa con una vittoria di ‘corto muso’, battendo ladi Claudio Ranieri e portando a casa tre punti fondamentali. Cosi Antonio Conte si gode la vetta e anche gli occhi invidiosi di chi evidentemente si aspettava un calo da parte degli azzurri, soprattutto sotto il punto di vista dei risultati. Si, perchè il rendimento sul campo non è stato di caratura eccelsa, ma l’allenatore del Napoli continua a portare a casa punti grazie ad un tipo di impostazione cinica ed incisiva.La, di, esce sconfitta dal Maradona ma con la consapevolezza di poter far crescere una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Nel frattempo, i tifosi del Napoli possono godersi la confermata vetta della classifica ed anche un Romeluche è tornato al gol.