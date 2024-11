Gamberorosso.it - I vignaioli francesi bloccano il confine con la Spagna: “Noi estirpiamo le nostre vigne, loro vendono vino qui”

L’asfalto del sud della Francia si tinge ancora una volta di. Sono due le autocisterne bloccate e svuotate al casello autostradale alcon la, bersaglio della rabbia dei viticoltori. Una scena che sembra uscita da un copione già visto: camion fermi, proteste infuocate e una richiesta che torna con forza, quella di proteggere ilfrancese dalle pressioni di un mercato internazionale sempre più competitivo. Ancora una volta, infatti, i dimostranti sono arrabbiati perché i produttori dinon sostengono le uve autoctone, principalmente a causa dei costi di produzione più elevati in Francia rispetto a quelli di paesi come la.Prosegue la guerra delfranco-spagnolaMartedì scorso, i viticoltori del sud della Francia hanno bloccato il casello autostradale principale verso la, dando il via a una protesta che ha scatenato tensioni su più fronti.