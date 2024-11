Nerdpool.it - Hoppipolla Edizioni – “Null’altro che un lampo. Vita di Simone de Beauvoir” di Valeria Carrieri e Cecilia Valagussa

Leggi su Nerdpool.it

In uscita il 16 dicembre per Hoppípollache unil graphic novel diche ricostruisce la figura didee ne esplora il lato più umano e meno noto: quello di una bambina felice, curiosa e un po’ arrogante, che sarebbe poi diventata una delle voci più rivoluzionarie del Novecento.Il libro segue il percorso di crescita dide, dal 1908 – anno della sua nascita – fino ai momenti chiave che hanno plasmato il suo pensiero e la sua opera. Attraverso domande coraggiose, intuizioni rivoluzionarie e un femminismo ancora straordinariamente attuale, la graphic novel restituisce un ritratto intimo e complesso di una donna che ha segnato la storia della filosofia e della letteratura.attraverso le parole e le illustrazioni restituiscono al lettore una despesso poco raccontata e conosciuta, quella che ha permesso la genesi di alcuni pilastri del pensiero novecentesco e oltre.